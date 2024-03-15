«أوقاف دبي» ومركز فض المنازعات الإيجارية يدعمان المتعثرين إيجارياً

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي بهدف توطيد التعاون وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتعزيز المشاركات المجتمعيّة لدعم الحالات الإنسانيّة من الأسر المتعسرة والمتضررة في قضايا إيجارية من خلال المصارف الوقفية. وقّع المذكرة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية وخالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ويأتي هذا التعاون لمساندة شرائح المجتمع من الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية والأحكام القضائية من خلال توجيه المصارف الوقفية لدعمها وترسيخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع، فيما تنسجم المذكرة مع حرص مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في أن يكون الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية.

وتشمل مجالات التعاون المشترك بموجب الاتفاقية؛ إحياء ثقافة الوقف والصدقة الجارية من خلال إنشاء قنوات تبرّع، وإبراز دور الوقف في تنمية المجتمع، وكذلك إبراز دور الأفراد لإنشاء وتنمية المشاريع الوقفية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الأثر المجتمعي للأعمال الإنسانية والخيرية وتقارير تنفيذ المشاريع المشتركة.

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