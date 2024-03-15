حمدان بن محمد: شكراً فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شكره لفريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج.

ونشر سموه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X"، فيديو للشاب المواطن عبدالله البدواوي من فريج حتا، الذي رفع اليوم الأذان لصلاة المغرب خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمهنئين بالشهر الفضيل في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي.

وقال سموه في تدوينة: "عبدالله البدواوي من فريج حتا، رفع اليوم الأذان لصلاة المغرب خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمهنئين بالشهر الفضيل في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي".

وأضاف: "نشكر فريق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على مبادرة مؤذن الفريج".

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