شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة سعيد جمعة النابودة

المصدر: البيان

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قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ محمد المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي أحمد جمعة الزعابي ومسؤولون وأعيان البلاد ومواطنون، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سعيد جمعة النابودة.

وأعربوا خلال زيارتهم مجلس العزاء في بدبي، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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