رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق .. تبادلا خلاله أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه ومعالي محمد شياع، عن صادق تمنياتهما للبلدين والشعبين الشقيقين، بهذه المناسبة المباركة داعيين الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على دولة الإمارات والعراق وشعبيهما، وأن يعيده على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والأمان.

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