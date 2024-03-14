طقس الإمارات غداً: توقعات بسقوط أمطار خفيفة

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس غدا، أن الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:57 والمد الثاني عند الساعة 04:23، والجزر الأول عند الساعة 10:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:57؛ أما بحر عمان: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة 19:27

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 85 40

دبي 31 19 80 35

الشارقة 31 16 80 40

عجمان 29 18 90 45

أم القيوين 29 17 90 40

رأس الخيمة 30 14 90 35

الفجيرة 27 21 80 40

العـين 32 16 80 35

ليوا 29 15 85 35

الرويس 27 18 90 40

السلع 28 18 90 40

دلـمـا 28 21 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 80 45

أبو موسى 24 21 90 50

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