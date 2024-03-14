مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يوصي بتطبيق التحديثات التي أصدرتها مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية

المصدر: البيان

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أوصى مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، بتطبيق التحديثات التي أصدرتها شركة مايكروسوفت لسد عدة ثغرات أمنية، ولتفادي أي اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية.

وقال المجلس في حسابه على منصة " إكس" " أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثات لسد عدة ثغرات أمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بتطبيق التحديثات التي أصدرتهم مايكروسوفت لتفادي أي اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية".

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثات لسد عدة ثغرات أمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بتطبيق التحديثات التي أصدرتهم مايكروسوفت لتفادي أي اختراقات أو تسريبات للبيانات الشخصية.#مايكروسوفت #مجلس_الأمن_السيبراني #الإمارات #microsoft #cyber_security #UAE #CSC pic.twitter.com/XuR4jkGlQ2 — Cyber Security Council (@cscgovae) March 14, 2024

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