طرق دبي تحذر : الغفوة لمدة 5 ثوان تعني "قيادة عمياء لمسافة 180 متراً أو أكثر"

المصدر: وام

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حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سائقي المركبات على تجنب القيادة أثناء الشعور بالإرهاق أو النعاس خصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب التغيرات التي تطرأ على الجسم نتيجة الصيام محذرة من أن الغفوة لمدة خمس ثوان هي عبارة عن قيادة عمياء لمسافة 180 متراً أو أكثر وفق دراسة أجراها المجلس الألماني للسلامة تم نشرها في العام 2020.

وتنفذ الهيئة حملة توعوية لإيصال الرسائل الإرشادية المهمة للسائقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة السنوية لبرامج الهيئة وفعالياتها التوعوية المرورية المبنية على استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي.

وحثت الهيئة السائقين على التحلي بفضائل ومزايا الشهر الكريم التي يجب أن تترك آثارها على سلوكيات الأفراد بما في ذلك الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطريق.

ونفذت الهيئة ضمن خططها التوعوية في استراتيجية السلامة المرورية خلال العام 2023 ما يزيد عن 270 فعالية توعوية شملت كافة أفراد المجتمع وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات والأهداف الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية ومن أبرزها أن "حياة كل إنسان فريدة وغير قابلة للتعويض، حيث ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق مستهدفات مؤشرات أداء استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي وخفض الوفيات بنسبة حوالي 93% خلال الفترة 2007 - 2023"، الأمر الذي جعل إمارة دبي واحدة من أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية.

واعتمدت الهيئة العديد من الفعاليات التوعوية في شهر رمضان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وشركاء التوعية المرورية في إمارة دبي بهدف توصيل الرسائل التوعوية والإرشادية إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، من خلال الفعاليات الميدانية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة ولشركاء التوعية المرورية.

كما طبعت الهيئة لافتات إعلانية عند مداخل خيام الإفطار المنتشرة في دبي، وتحتوي على رسائل توعوية للمشاة والسائقين، فيما تم طباعة النشرات التوعوية وتوزيعها ضمن وجبات الإفطار التي توزع على الفئات المستهدفة وأبرزها سائقي تاكسي دبي والحافلات العامة بالإضافة إلى سائقي الشاحنات وبعض مستخدمي الطريق، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من بينها دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي وشركة داماك العقارية وشركة طوكيو مارين للتأمين ومعهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات وشركة ترايستار.

وتعتمد الرسائل التوعوية في شهر رمضان على تنبيه السائقين إلى أهمية التركيز أثناء القيادة في كل الأوقات، وخصوصاً في شهر رمضان حيث يؤثر اختلاف مواعيد النوم والعمل في حالة التركيز عند الصائمين، وهو ما يظهر جلياً في تلك الأوقات التي يعود فيها الموظف من عمله، حيث ينخفض التركيز إلى أدنى مستوياته مما يؤثر على قدرة السائق لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، الأمر الذي يستدعي المزيد من الحذر والانتباه عند قيادة المركبة في الشهر الفضيل.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات السائقين إلى تنظيم أوقاتهم بحيث يأخذون القسط الكافي من النوم قبل قيادة المركبة، وفي حالة الشعور بالنعاس أو الارهاق ينبغي ايقاف المركبة في مكان آمن والاستراحة لمدة قصيرة قبل استئناف القيادة، مشيراً إلى ضرورة ترك مسافة أمان كافية، والانتباه إلى أخطاء الآخرين للتمكن من تجنبها بالطريقة الآمنة، متمنيا ً للجميع صياماً مقبولاً وطريقا آمنا.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تعديل حظر مرور الشاحنات خلال شهر رمضان على محور E11 من حدود الشارقة إلى تقاطع رقم 7 من شارع الشيخ زايد (مرورا بشارع الاتحاد وشارع الشيخ راشد وشارع الشيخ زايد )، بالإضافة إلى وسط المدينة في ديرة وبر دبي من الساعة 7:00 صباحاً إلى 11:00 مساء، بدلاً عن التوقيت (06:00 صباحاً – 10:00 مساءً)، بالإضافة إلى تعديل الحظر خلال الفترة الصباحية في الشوارع التي ينطبق عليها أوقات الحظر ثلاث مرات في اليوم، بحيث يبدأ الحظر من الساعة 07:30 صباحا وحتى الساعة 09:30 صباحا بدلاً عن التوقيت في بقية أيام السنة (06:30 – 08:30). ومن الساعة: 02:00 ظهراً حتى الساعة 04:00 عصراً بدلاً عن التوقيت في بقية أيام السنة (01:00 ظهراً – 03:00 عصراً) كما تم التأكيدعلى حظر مرور الشاحنات طوال أيام السنة في نفق الشندغةوجسر آل مكتوم والجسر العائم وجسر القرهود وجسر الخليج التجاري وجسر انفينتي ونفق المطار، وبالنسبة ليوم الجمعة فسوف يكون وقت الحظر في رمضان من الساعة 12:00 ظهراً الى 3:00 عصراً بدلاً من الساعة 1:00 ظهراً الى 3:00 عصراً.

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