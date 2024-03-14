«صحة أبوظبي» تكرم 7 منشآت صحية تميزت في تحقيق مستهدفات التوطين

المصدر: أبوظبي- البيان

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كرمت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، سبع منشآت صحية في الإمارة الأفضل أداءً في تجاوز مستهدفات التوطين المحددة للقطاع الصحي في الإمارة خلال العام الماضي.

وجاء التكريم عقب الإعلان عن انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في غضون ستة أشهر فقط من تحديدها لمستهدفات التوطين في القطاع، كما يتماشى التكريم مع جهود تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز إسهاماتها في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التوطين التي حددتها الدائرة.

والتي تتمثل في توفير 5000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية العام 2025. وأقيم حفل التكريم في مقر الدائرة بحضور كل من منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، ونورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إلى جانب عدد من الممثلين عن المنشآت الصحية، وتم الاحتفاء بعدد من الكفاءات الوطنية التي انضمت مؤخراً إلى قطاع الرعاية الصحية.

أما المنشآت السبع المتميزة من أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة فهي، مستشفى زايد العسكري، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مستشفى توام، مستشفيات الظفرة، مستشفى أمانة للرعاية الصحية والتأهيل، مدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميديكلينيك الجوهرة.

وقالت نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة: «نحتفي اليوم بالمنشآت الصحية التي حققت أفضل أداء في تجاوز مستهدفات التوطين الخاصة بها، لتكون قدوة للمنشآت الأخرى وتلهم الجهود التي تبذل من أجل مواصلة تزويد القطاع بقوى وطنية عاملة تتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال الرعاية الصحية».

وأضافت: تمكنا في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة أن نحقق منجزات مهمة وخطوات إيجابية كبيرة عقب تحديد مستهدفات التوطين للقطاع الصحي، حيث وصلت نسبة نمو القوى العاملة الوطنية إلى 12 % بنهاية عام 2023، متجاوزة المستهدفات السنوية.

من جانبه، قال غنام المزروعي: «التعاون المستمر بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الصحة في أبوظبي، استطاع جذب عدد كبير من الخريجين المواطنين والباحثين عن عمل، والذي يأتي تأكيداً ودعماً للجهود التي تبذل من قبل كافة الجهات لمواصلة التعاون لجذب القوى العاملة الوطنية وتبني استراتيجيات تدعم نهج التوطين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقدم كافة الدعم اللازم لتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم عبر حزم التأهيل والتدريب تحت مظلة برنامج نافس».

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