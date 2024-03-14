توزيع 1.2 مليون وجبة إفطار يومياً بدبي.. و«بيت الخير» تستهدف مليوناً في رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل والخيري بدبي فعالية «فطوركم في دبي»، مستهدفة توزيع مليون و200 ألف وجبة يومياً، في أكثر من 1450 موقعاً حاصلاً على تصريح من الدائرة، بالتعاون والشراكة مع الجمعيات الخيرية والمحسنين، والشركاء الاستراتيجيين في دبي، ومنحت الدائرة 1200 تصريح للمحسنين، للسماح لهم بتوزيع وجبات الإفطار، وإقامة الموائد الرمضانية للصائمين.

من جانبها أعربت جمعية «بيت الخير» عن ثقتها بتحقيق مستهدفاتها بتوزيع مليون وجبة إفطار، خلال الشهر الفضيل، موضحة أنها توزع يومياً نحو 34 ألفاً و650 وجبة إفطار في مختلف إمارات الدولة، ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم».

وأعلنت الجمعية عن تعاقدها مع 51 مطعماً ومطبخاً، لتوفير أجود الوجبات، حيث يتم نقلها عبر سيارات خاصة للتوزيع بإشراف 92 مشرفاً من الجمعية في أكثر من 68 نقطة توزيع داخل الدولة، من ضمنها 3 خيام رمضانية أساسية في: هور العنز، بورسعيد والطي.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية «بيت الخير»، أهمية مشروع إفطار صائم، قائلاً: «يعد المشروع ضمن حملتنا الرمضانية الأساسية في كل عام، وهذه السنة وضعنا هدفاً مبدئياً لإنفاق 59.4 مليون درهم، ضمن حملة «حق معلوم» على حزمة من المشاريع الرمضانية، بزيادة قدرها 16 مليون درهم عن حملة العام الماضي، وشملت هذه الزيادة مشروع «إفطار صائم»، إذ كانت الجمعية قد رصدت له بشكل مبدئي 11 مليوناً و250 ألف درهم، وبفضل الله عز وجل، وبفضل المحسنين الكرام سيتجاوز الإنفاق على المشروع هذا المبلغ بشكل كبير مع نهاية شهر رمضان، ما يبشر بتحقيق الحملة لأهدافها، بإذن الله».

وأضاف: «لا نستغرب من هذه الزيادة، التي طرأت على أعداد وجبات إفطار صائم منذ يومه الأول، إذ إنه من المشاريع المحببة لدى المحسنين الكرام، ونتفاءل دائماً بعطائهم لنتمكن من توزيع المزيد من الوجبات، ونؤكد لهم أن الجمعية قد كثّفت استعداداتها لإنجاح المشروع، وفق أفضل الممارسات، حيث إن لديها فريقاً ميدانياً متمرساً في التوزيع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز