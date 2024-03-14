«الشؤون الإسلامية» و«تنمية المجتمع» بدبي تعززان التعايش بين الجاليات بمبادرة «هلا رمضان»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن حملة «رمضان في دبي» التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، فعالية «هلا رمضان».

بالتعاون مع دبي لإدارة المجمعات، في منطقة برشا هايتس بساحة مسجد هامل الغيث، بحضور كل من أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعيد أحمد ثاني الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع.

وتستهدف الفعالية جميع أطياف المجتمع من سكان المنطقة، بهدف دمج الجاليات المقيمة في الإمارة، وبث روح التعايش والتلاحم، وتعزيز التآخي بين أبناء الحي الواحد، وتقام الفعالية في موقعين، هما منطقة برشا هايتس لمدة ثلاثة أيام، ومنطقة رمرام يومي السبت والأحد المقبلين، وتتضمن الفعالية عدداً من الأنشطة والفعاليات، منها إفطار جماعي لنحو 2000 شخص يومياً من سكان المنطقة من المسلمين وغير المسلمين.

وأكد أحمد درويش المهيري حرص الدائرة على تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها، لتحقيق مكانة ريادية وترسيخ النهج الإسلامي السمح، وأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وفق سياسة وتوجهات القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال عبدالعزيز القرقاوي، الرئيس التنفيذي لدبي لإدارة المجمعات: تعكس مبادرة «هلا رمضان»، التي تم تنظيمها هذا العام في برشا هايتس، خلال الشهر الفضيل قيم العطاء الراسخة في مجتمعاتنا، ونؤمن بأن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء روابط قوية بين الثقافات والجنسيات والشرائح المجتمعية المختلفة، وتعزز الشعور بالانتماء والمشاركة.

وأكد المستشار أحمد خلفان المنصوري، مستشار التواصل الحضاري والمنسق العام لفعاليات رمضان في دبي في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن الفعالية تدعم المفاهيم المرتبطة بروح القيم الإسلامية واحترام وتقبل الآخر، والتواصل الحضاري البنّاء بين معظم الجاليات المقيمة في الإمارة.

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