راشد بن سعود يستقبل سفير البحرين والمهنئين بالشهر الكريم

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموه، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل. وتبادل سمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع السفير البحريني، الذي دعا المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين عبروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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