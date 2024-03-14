300 طفل وشاب إماراتي يشاركون في مبادرة «مؤذن الفريج»

المصدر: دبي- نورا الأمير

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في خطوة تعكس الجهود المتواصلة، لتعزيز القيم الدينية والثقافية في المجتمع، جاءت مبادرة «مؤذن الفريج»، الأولى من نوعها التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع «فرجان دبي» المؤسسة الاجتماعية التي تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية بالإمارة.

وشارك في المبادرة أكثر من 300 طفل وشاب إماراتي، بهدف تعزيز الصلة بين الأسرة والمسجد والحفاظ على الهوية الإماراتية والوازع الديني لدى النشء، واحتفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالمبادرة، وسجّل على موقع التدوينات «إكس»، أن المبادرة تستهدف رسم علاقة وثيقة بين الأسرة والمسجد، موضحاً أن المبادرة ستؤهل أبناء مختلف مناطق دبي من الصغار واليافعين ليكونوا مؤذنين في الفرجان.

وتدور فكرة المبادرة حول تعزيز الهوية الإماراتية وتنمية الوازع الديني لدى أبنائنا الصغار من خلال أفضل مؤذن في فريج وأحياء مدينة دبي، مستقطبة الصغار من عمر 6 إلى 16 عاماً.

حيث جرى تدريبهم لخوض المسابقة على تأدية الأذان بالطريقة الصحيحة، وتم التنفيذ بتصوير مقطع كامل للأذان، بعد صلاة العصر ولمدة 20 دقيقة بحضور ولي الأمر، دون استخدام أي برامج لتحسين الصوت، ورفع المقطع على بريد خاص بالمسابقة. المبادرة أطلقت ضمن برنامج «ويانا شتاكم غير» الذي أطلقته إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه.

ويتضمن العديد من البرامج النوعية التي تخدم المجتمع منها برنامج اقرأ وتأمل، ودورات في حفظ القرآن الكريم والأنشطة المصاحبة، وتشمل المبادرة العديد من البرامج النوعية المصممة لخدمة المجتمع وتعزيز القيم الدينية بين مختلف الفئات، بما في ذلك دورات في حفظ القرآن الكريم وبرامج تأملية.

وتعد مبادرة «مؤذن الفريج» رحلة تعليمية دينية تستهدف ربط الأجيال الجديدة بجذورهم الثقافية والدينية، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز الهوية الإماراتية وتقوية الصلات الأسرية والاجتماعية، كما تشجع على التعلم والممارسة العملية للتقاليد الإسلامية العريقة وتعزيز الوازع الديني لدى المستهدفين، «مؤذن الفريج» يعد فرصة فريدة للأبناء للتعبير عن إيمانهم وارتباطهم الروحي بطريقة مؤثرة وملهمة.

تمكين

وكانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أطلقت منذ اليوم الأول في شهر رمضان الفضيل «خطوة حياة» بالتعاون مع فرجان ومؤسسة الجليلة، وهي مبادرة مجتمعية رياضية تحمل شعار «انت تمشي يعني فريجك يمشي» وينال الفريج صاحب أكبر عدد خطوات بنهاية الشهر الفضيل التكريم، ويُخصص ريع التحدي لدعم أصحاب الهمم. وتعد فرجان دبي مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

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