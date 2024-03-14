مكتوم بن محمد: دبي فقدت سعيد جمعة النابودة

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سعيد جمعة النابودة، الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الشهر الفضيل، مؤكداً سموه أن الراحل كان أحد المخلصين الذي عاصروا المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وعملوا وفق رؤيته وواكبوا طموحه.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "فقدت دبي سعيد جمعة النابودة الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الشهر الفضيل، الراحل كانت له مسيرة حافلة من العمل والإنجازات، عمل على تأسيس أحد أهم مجموعات الأعمال في الإمارات ودبي، وترأس غرفة تجارة دبي، وساهم في العمل المؤسسي للمجلس الوطني الاتحادي، وكان أحد المخلصين الذي عاصروا الشيخ راشد بن سعيد وعملوا وفق رؤيته وواكبوا طموحه".

وأضاف سموه: "رحم الله سعيد جمعة النابودة وأسكنه فسيح جنّاته، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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