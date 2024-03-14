«الهلال الأحمر» تدشن مشروع توزيع المير الرمضاني بالمكلا في حضرموت

المصدر: المكلا - وام

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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك «مشروع رمضان» والذي يستهدف توزيع المير الرمضاني على مرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي بمدينة المكلا، إضافة إلى الأسر الأشد احتياجاً بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم خلال الشهر المبارك.

وتضمن المير الرمضاني الذي تم توزيعه 1122 سلة غذائية من السلع الغذائية التموينية الضرورية استفاد منها 5 آلاف و610 أفراد من الأسر المستهدفة.

وقال حميد راشد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريحات له: إن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الحياة ورفع المعاناة عن الأشقاء اليمنيين وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادهم، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تسهم في سد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات المستفيدين منها.

ومن جانبه أشاد أحمد باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت خلال عملية التوزيع بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية، منوهاً في هذا الشأن بجهود ودعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمرضى والأسر الأشد احتياجاً بمحافظة حضرموت.

يشار إلى أن «مشروع رمضان» يعد جزءاً من سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن في إطار الاستجابة الشاملة لمتطلبات الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.

وفي سياق متصل واستمراراً للنهج الإنساني الذي تتبعه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي أول أيام شهر رمضان الفضيل، سلّم يوسف عبدالله الهرمودي، نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، ومتطوعو الفريق، حقائب مدرسية تحتوي على قرطاسية للطلبة الأيتام في مدرستي اليرموك والعين البيضاء في الأزرق الشمالي التابع لمحافظة الزرقاء الأردنية، بحضور سامي الخلايلة، مدير قضاء الأزرق.وعبر الخلايلة عن الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً:

«نيابة عن أبناء المجتمع المحلي في قضاء الأزرق، أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على الدعم المتواصل وتفقدكم الأحوال في قضاء الأزرق، وعلى هذه المبادرة تجاه أطفال مدارس قضاء الأزرق.واستهل توزيع الحقائب بطلبة مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة.

وبمشاركة مديرة المدرسة أسماء الشومري، التي أعربت بدورها عن امتنانها وشكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تلاها تسليم الطلبة بمدرسة العين البيضاء الأساسية المختلطة، وبحضور مديرها ساير الزيادي، الذي أعرب عن شكره لاهتمام الهيئة وفريق الإغاثة الإماراتي بالمدرسة.

حيث سبق هذا التبرع إهداء المدرسة «كرفانتين» بيوتاً متنقلة، ليستفاد منها كفصول دراسية للطلبة.جدير بالذكر أن عمل فريق الإغاثة الإماراتي لا يقتصر على تقديم الخدمات للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود، بل يتعداها في الإسهام بعمل الخير ودعم الأسر والمجتمع المحلي في المملكة.

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