راشد بن حمدان: حملة «وقف الأم» تعكس القيمة العظيمة للأمهات 

المصدر: دبي - وام

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ثمّن الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مبادرة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك لتكريم الأمهات واستثمار تقديرهن في إنشاء المدارس حول العالم، لتوفير التعليم الجيد لملايين الأفراد المحرومين من فرص التعلم والتطور، وبناء مستقبلهم والقضاء على الأمية، وتحسين ظروف الحياة في المجتمعات النائية.

وقال الشيخ راشد بن حمدان: إن عنونة المبادرة بـ«وقف الأم» يعكس القيمة العظيمة للأم، ويرسخ قدرها ووقارها وأهمية حضورها في ضمير المجتمع، ويبرز دورها وتضحياتها في بناء الإنسان وجهودها الكبيرة في عملية التربية والتنشئة، ونقل المعرفة من جيل إلى جيل، مما يعد دوراً أساسياً في التنمية البشرية وبناء المجتمعات المتينة والجديرة.

وأضاف: إن هذه المبادرة التي تستشعر حاجة بعض المجتمعات التنموية تحمل فكراً مستنيراً واهتماماً ودعماً كبيراً للتعليم العالمي، وتؤكد استمرار حضور دولة الإمارات بإسهاماتها الفاعلة في دفع الجهود الأممية لنشر وتحسين التعليم حول العالم، منوهاً بدعم وتمكين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم الطبية والتربوية من واقع اختصاصها في استهداف التميز التعليمي والطبي، ورعاية الموهوبين وإيلاء تجويد الأداء التعليمي، ونشر الممارسات التعليمية العالمية المتميزة.

وأكد أن إيمان المؤسسة سيبقى راسخاً بأن بناء الأوطان المتميزة يبدأ من الأم المتميزة والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة وعناصر المنظومة التعليمية الأخرى، وستستمر في أداء رسالتها التعليمية السامية كما أراد لها مؤسسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

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