«تريندز» ووفد كوري يبحثان تعزيز التعاون البحثي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية جمعت عدداً من باحثي ومسؤولي المركز مع وفد كوري برئاسة كيونغمين كو وزير وقنصل عام سفارة جمهورية كوريا.

وتمحورت الجلسة حول آفاق التعاون البحثي بين المركز والمؤسسات البحثية الكورية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون من خلال، التشارك في المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات الدولية.

آفاق جديدة

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في نشر المعرفة، مؤكداً أن التعاون مع المعاهد الكورية سيفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، وسيثري المعرفة في مختلف المجالات.

من جانبه، قال كيونغمين كو رئيس الوفد الكوري إن التعاون مع «تريندز» سيكون مفيداً للجانبين، خاصةً في ظل تركيز المركز على تحليل التطورات المستقبلية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

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