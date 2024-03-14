6 أهداف لإدارة النفايات في أبوظبي بحلول 2041

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن وضع خطة بستة أهداف استراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2041 تتضمن خفض معدل تولد النفايات البلدية الصلبة إلى كيلوغرام للفرد في اليوم.

ومعالجة 90% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة، ومعالجة 99% من إجمالي النفايات الخطرة، فضلاً عن إعادة تدوير 40% من النفايات الصلبة غير الخطرة، ومعالجة إجمالي النفايات غير الخطرة بنسبة 90%، عطفاً على خفض نسبة التخلص غير القانوني من النفايات المسجلة بنسبة 90%.

ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتطوير نهج مستدام وفعال ومتكامل لإدارة النفايات في إطار التصدي للضغوطات المتزايدة على إدارة النفايات والموارد الطبيعية في الإمارة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2023 أن الغرض من هذه الخطة تحفيز العمل بنهج منظم وطويل الأجل لإدارة النفايات في أبوظبي، في سبيل تحقيق الرؤية الرامية إلى أن تصبح إمارة خالية من النفايات بحلول عام 2041.

وأكدت الهيئة إجراء العديد من حملات التفتيش لرصد ومخالفة المنشآت في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بواقع 49 زيارة تفتيش أجريت لـ36 منشأة لإدارة النفايات، و170 مخالفة، و26 شكوى تمت الاستجابة لها، كما وصل معدل الامتثال إلى 81%.

وأشارت الهيئة إلى عقدها 12 جلسة توعوية حول تحديات النفايات العام الماضي استفاد منها نحو 1325 مشاركاً، فضلاً عن 11 حملة تنظيف عبر برنامج علم المواطنة «ساهم»، وجمع 7 أطنان ونصف الطن، وشارك في هذه الحملات أكثر من 756 متطوعاً.

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