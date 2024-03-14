سنغافورة تشيد بالمستوى المتميز للإدارة الحكومية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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استضاف مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات، ليو ييب رئيس الخدمة المدنية والأمين العام للاستراتيجية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية سنغافورة، في جلسة حوارية، تناولت موضوع مستقبل التطوير الحكومي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و70 من المسؤولين والقيادات الحكومية في الدولة.

وناقشت معالي عهود الرومي مع ليو ييب أوجه التعاون في مجال الإدارة الحكومية بين حكومة البلدين، وأشادت بمستوى الإدارة الحكومية في سنغافورة، مؤكدة أهمية تبادل التجارب والخبرات الحكومية بما يعزز من علاقات التعاون في مجال تطوير «القطاع» بين البلدين.

توجهات

وأكدت معالي عهود الرومي أنه تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يركز مكتب التطوير الحكومي في دولة الإمارات على تعزيز قدرات جاهزية القطاع الحكومي لتحولات المستقبل من خلال توظيف التوجهات الناشئة لدعم مستويات الفعالية والإنتاجية والارتقاء بالكفاءة ضمن أطر عمل وحوكمة مرنة، وبيئة تشريعية حكومية استباقية تستشرف المتغيرات، بشكل يضمن تكامل الأداء الحكومي عبر مختلف القطاعات لتحقيق النمو المستدام.

إشادة

من جهته، أشاد ليو ييب رئيس الخدمة المدنية والأمين العام للاستراتيجية الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية سنغافورة، بمستويات التطور في القطاع الحكومي في دولة الإمارات، واطلع على مبادرة «جاهز» لبناء جاهزية المواهب الحكومية وأثنى على التركيز على برامج تطوير مهارات المستقبل.

وقال «التجربة المتقدمة لدولة الإمارات في التطوير الحكومي تتشارك الكثير من المزايا مع تجربة سنغافورة، ويمكن تبادل أفضل هذه التجارب المتميزة فيما بينهما».

تجربة

وتطرقت الجلسة الحوارية إلى تجربة حكومة سنغافورة في التطوير الحكومي في عصر التحولات التكنولوجية المتسارعة، وجاهزية القطاع الحكومي في سنغافورة لمواكبة التحولات واستشراف الفرص التي تسهم في تطوير الخدمة الحكومية والسياسات والتشريعات الاستباقية، وتعزيز جاهزية القيادات والمواهب للمتغيرات الحكومية والفرص في المرحلة القادمة.

وتناول ليو ييب تجربة حكومة بلاده حول دور القطاع الحكومي في تحفيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة المتغيرات العالمية بشكل استراتيجي يكفل تحقيق أفضل المخرجات.

كما تطرق إلى تجربة بلاده في الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

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