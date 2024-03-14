1320 طالباً التحقوا ببرنامج «الإقامة والزمالة والأسنان والصيدلة السريرية» في 2023

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الإقامة والزمالة والأسنان والصيدلة السريرية وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 1320 طالباً منهم 621 طالباً إماراتياً.

وأشارت الوزارة في تقرير سلمته للمجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، حول جهودها في رفع نسب المواطنين العاملين في القطاع الصحي، إلى أن إجمالي عدد المرافق التدريبية الخاصة ببرنامج «الإقامة والزمالة الإكلينيكية في الدولة» وصل إلى نحو 60 على مستوى الدولة.

وبينت الوزارة أن السعة السنوية للبرنامج تبلغ 398 مقعداً للملتحقين الجدد، في الوقت الذي يقدم فيه البرنامج أكثر من 100 برنامج بأكثر من 50 تخصصاً صحياً مختلفاً.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يعمل على قبول جميع المواطنين المتقدمين على أي كرسي من البرامج التي يتضمنها، وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها، على أن يتم التقديم بطلبات الالتحاق، خلال الفترة التي يتم تحديدها لفتح باب القبول لطلبات الالتحاق.

وبحسب متطلبات الدخول إلى برنامج الإقامة، فإنه يتوجب اجتياز امتحان القبول بدرجة 55% وما فوق لمواطني الدولة، و75% لغيرهم، كما يتوجب بأن يكون التخرج أقل عن 5 سنوات لغير المواطنين، وبمعدل تراكمي 3 وما فوق أو نسبة مئوية 80% وما فوق للمتقدمين من غير المواطنين.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم المواطن أقل عن 36 عاماً، وأقل عن 30 عاماً للغير، في تاريخ تقديم الطلب. ووفقاً لمتطلبات برنامج الزمالة، فإنه يتوجب على المتقدم إرفاق شهادة إتمام التخصص من المستوى 1 أو المستوى 2 (التخرج في غضون 5 سنوات لغير المواطنين)، ويجب أن يكون عمر المتقدم المواطن أقل من 40 عاماً، وأقل من 36 عاماً للغير،في تاريخ تقديم الطلب.

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