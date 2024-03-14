«دبي القضائي» ومحكمة التركات يطلقان الدفعة الأولى من دبلوم أوصياء التركات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد دبي القضائي، إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم «أوصياء التركات»، بالتعاون مع محكمة التركات بمحاكم دبي، والمصمّم خصيصّاً لتأهيل وتدريب المنتسبين للقيام بمهام الوصاية على التركات، وتزويدهم بالمهارات والثقافة القانونيّة ذات الصلة بالمواريث والتركة وإجراءاتها. ويعقد البرنامج حُضورياً في مقرّ المعهد من 27 فبراير حتى 5 يوليو.

وشهد إطلاق الدبلوم القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام المعهد، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات. كما أُعلن من خلال هذا التعاون عن إطلاق كتاب «الأحكام المنظّمة للتركات في إمارة دبي»، ضمن سلسلة مبادرات المعرفة المشتركة.

وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي أهميّة الدبلوم، باعتباره محطّة رئيسة في مسيرة تطوير الكفاءات الوطنية المتخصّصة، وتعزيز فهمهم للقوانين والأنظمة المتعلقة بالوصاية على التركات.

وقالت: «انسجاماً مع عملية التحديث المستمرة لمنظومة القضاء النوعي في إمارة دبي، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يأتي هذا الدبلوم، بالتعاون مع محكمة التركات ومحاكم دبي بشكل عام، ليشكّل إضافة قيّمة، من شأنها أن تُسهم في رفد المحكمة المنشأة بموجب مرسوم سمو الحاكم رقم 25 لسنة 2023، بكوادر مؤهّلة للقيام بمهام الوصاية على التركات.

وبالتالي، إنشاء قضاء نوعي متخصص في هذا النوع من الدعاوى. ونؤكّد في هذا الإطار، التزامنا بتوفير حلول مبتكرة، وأساليب تدريب استباقيّة، من شأنها أن تُعزّز القدرات الوظيفيّة للمنتسبين، وإعدادهم لتولي الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه».

وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي، أن إطلاق هذه الدفعة الأولى سيكون له الأثر الإيجابي على إعداد المنتسبين، وفقاً لبرنامج شامل ومصمّم بعناية، بهدف تأهيلهم وتعزيز معارفهم للقيام بمهام الوصاية على التركات.

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