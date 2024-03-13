ماذا قال الراحل سعيد جمعة النابودة عن مستقبل دبي؟

المصدر: البيان

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يعتبر سعيد جمعة النابودة، الذي انتقل إلى رحمة الله، اليوم، أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات، ومن رجالات دبي الكبار في مرحلة التأسيس منذ خمسينيات القرن الماضي حين نال عضوية أول مجلس بلدي في دبي سنة 1958.

في نهاية عام 2015، أجرت "البيان" حواراً مع سعيد جمعة النابوده، رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابوده ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق، تحدث فيه الراحل عن بداياته ورؤيته في العمل والأعمال.

في الحوار، تحدث النابودة عن مستقبل دبي، والصورة التي ستكون عليها الإمارة بعد عشر سنوات (2025)، فأجاب بكلمات مليئة بالثقة بالمسار العالمي الصاعد لدبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقال: "أرى دبي العالمية نجمة في السماء عالية شامخة، فهي بلد الأمن والأمان والخير لمواطنيها وللعالم العربي أجمع. وأرى دبي العالمية تساهم في الصناعات العالمية، كما أنني أرى التطور والنهضة في كل مكان فيها، وأرى العمران والموانئ البحرية والجوية في أرقى وأحدث حالاتها".

وأضاف رجل الأعمال الراحل: "دبي هي نموذج حي للبناء والتحضر والرقي والابتكار والجمال، وهي بناءة بسواعد أبـــنائها، والتحدي هو سبيلنا للوصول للهدف بمشيئة الله. وباختصار فإن دبي المستقبل هي الوجـــهة الأولى العالمية لممارسة الأعمال".

حول ما هي نقاط قوة دبي بما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستمر؟ وما هي الدروس المستقاة من الاقتصادات العالمية الأخرى؟ قال سعيد جمعة النابوده رحمه الله: "قوة دبي، والنمو الاقتصادي الذي تشهده هو راجع أولاً لموقع دبي الجغرافي، ولأن قادتنا لا يخطون خطوة إلا بعد دراسة مستفيضة قبل خوض أي تجربة.. كذلك الحب والاحترام والتعاون والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربطنا ودول الجوار والعالم أجمع، هي من أهم مقومات النجاح والاستقرار الاقتصادي في بلادنا".

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