وفاة رجل الأعمال سعيد جمعة النابودة

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالي رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابوده ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق.

ويعد سعيد بن جمعة النابودة رجلاً من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، له دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978، أم في غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات (من سنة 1982 وحتى سنة 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، إلى جانب دوره الاجتماعي الثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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