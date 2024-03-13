158 % نمواً في عدد الطلبات المنجزة عبر منصة "دبي كوميرسيتي" خلال 2023

المصدر: وام

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أعلنت "دبي كوميرسيتي"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن تسجيل معدلات نمو قياسية في عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

كما كشفت دبي كوميرسيتي عن ازدياد حجم البضائع الصادرة والواردة عبر منصة المرور (DCC Way) التابعة لها بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد الطلبات المنجزة عبر منصة التجارة الرقمية الخاصة بها بنسبة 158%، ونمو عمليات شحن البضائع من مراكز التوزيع عبر منصاتها الخاصة بالتجارة الرقمية بنسبة 92% خلال الفترة ذاتها.

وقال عبد الرحمن شاهين نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي، إن معدلات النمو المتميزة التي سجلتها في حجم عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال 2023، تعكس تنامي مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجاذبيتها كمركز اقتصادي محوري على المستوى الإقليمي ومحطة لوجيستية رائدة ومتفردة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن هذه المعدلات القياسية التي شهدتها عمليات التجارة الرقمية في دبي كوميرسيتي خلال 2023 تعد انعكاسا لمسيرة التحوّل الرقمي الشامل الذي تشهده الإمارة والتزام دبي كوميرسيتي بمواصلة جهودها بشكل دؤوب لتطوير منظومتها الرقمية، بما يُعزز من عمليات الشركات ويدعم تسهيل مزاولة الأعمال ويُسهم في جذب المزيد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.

وتوفر دبي كوميرسيتي، أول منظومة تجارة رقمية تنافسية وحلول مبتكرة ومتكاملة تتيح للشركات العمل بسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، وخدمات الإرشاد والتوجيه حول اللوائح التنظيمية للقطاع في المنطقة، والحلول اللوجستية المتكاملة بما يشمل التخزين وحلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، وحلول منصات التجارة الرقمية المتكاملة وخدمات التسويق الرقمي وغيرها من خدمات الدعم.

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