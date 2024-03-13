رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين الدكتور جمال الكعبي مديراً عاماً للمكتب الوطني للإعلام وتعيين مديريين تنفيذيين بالمكتب

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي مديرا عاما للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وكيل وزارة، وتعيين كل من سعادة إبراهيم عبداللطيف أحمد الموسى مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات المساندة بدرجة وكيل وزارة مساعد، وسعادة محمد علي محمد الظهوري مديرا تنفيذيا لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام.

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