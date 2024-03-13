مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي اليوم إحدى الوجهات الرئيسية لإدراج الصكوك عالمياً

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي اليوم إحدى الوجهات الرئيسية لإدراج الصكوك عالمياً بقيمة 316 مليار درهم، مضيفاً سموه أن الإدراجات التي شهدها سوق دبي المالي خلال العامين الماضيين ستصب في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز الريادة الاقتصادية لدبي عالمياً.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "ترأست اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات واستعرضنا إنجازات ومشاريع اللجنة عن العام الماضي ومبادراتها وخططها للمرحلة المقبلة".

ترأست اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات واستعرضنا إنجازات ومشاريع اللجنة عن العام الماضي ومبادراتها وخططها للمرحلة المقبلة.

استطاع سوق دبي المالي تحقيق المركز الخامس عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنةً بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى.

كما جذب السوق 230 ألف… pic.twitter.com/O8bsdrZlFO — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 13, 2024

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "استطاع سوق دبي المالي تحقيق المركز الخامس عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنةً بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى. كما جذب السوق 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، إضافةً إلى تحقيق نسبة 75 % في معدل نمو القيمة السوقية للسوق وصولاً إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة".

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