سعود بن صقر وعمار النعيمي يقدمان واجب العزاء في وفاة صقر بن راشد القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في منزل الفقيد بمنطقة حوشي في الشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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