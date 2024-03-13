التبرع بمليون درهم لـ 900 نزيل بالمؤسسات الإصلاحية

المصدر: عجمان ـ البيان

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تبرع رجل الأعمال والمحسن فيروز ميرشانت رئيس ومؤسس علامة مجوهرات بيور جولد، بمليون درهم لدعم أكثر من 900 شخص من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية المعسرين والمعوزين وتسهيل إطلاق سراحهم بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من معانٍ سامية تحث على التراحم والتآخي وتعزيز الروابط الإنسانية وقيم التسامح.

فرصة ثانية

وينشط ميرشانت في مجال العمل الخيري مع الأخذ في الاعتبار الأهمية التي توليها دولة الإمارات للتسامح وإتاحة فرصة ثانية للنزلاء المعسرين والمعوزين لتحقيق حياة منتجة، ويهدف إلى تسهيل إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف نزيل في العام 2024. ومنذ العام 2008 تعهد ميرشانت بمبلغ 25 مليون درهم لدعم النزلاء المعسرين مالياً ولم شملهم مع عائلاتهم في بلدانهم.

إعادة تأهيل

وأعرب العقيد محمد يوسف المطروشي نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان عن تقديره لتلك المبادرة التي من شأنها أن تخفف عن النزلاء وأسرهم، كما تمكن من إعادة تأهيل السجناء من خلال مد يد العون والمساعدة لهم.

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