رئيس السلفادور يستقبل سفير الإمارات

المصدر: سان سلفادور - وام

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استقبل نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى السلفادور.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

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