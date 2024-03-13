محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة في العطاء ورفيقتي في درب الخير

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، مبادرة في بنك الإمارات للطعام لتوفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام.

وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام بالتعاون مع 350 فندقاً ومنشأة غذائية بدبي.. وبفريق عمل من 5000 متطوع.. 35 مليون شخص استفادوا من البنك منذ إنشائه»، مضيفاً سموه أن «الشيخة هند قدوة في العطاء.. ورفيقتي في درب الخير.. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع».

منظمة خيرية

ويعد بنك الإمارات للطعام منظمة خيرية غير ربحية تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتلتزم بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين سواء كانت فائضة أو تم التبرع بها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، ويقوم البنك بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحال السوبر ماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية، ويشكّل بنك الإمارات للطعام منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

توجيهات

ويعمل البنك على ترجمة توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المبادرات الإنسانية في إطار منظومة متكاملة تضمن توفير وتقديم الطعام والغذاء لمستحقيه خلال شهر رمضان المبارك، ويحرص بنك الإمارات للطعام من خلال نشاطاته ومبادراته على تجسيد قيم الإنسانية والخير والعطاء في دولة الإمارات، ونشر هذه القيم وترسيخها عالمياً، من خلال رسالته في تخطيط وضمان إدارة فائض الطعام وتسليمه للمستفيدين محلياً وعالمياً، والحدّ من هدره وتحقيق رؤيته المتمثلة في الرؤية أن يكون بنك طعام مستداماً ورائداً عالمياً.

أهداف

ويهدف بنك الإمارات للطعام إلى تقليص كميات الطعام المهدرة، والوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين داخل الدولة وخارجها من خلال مراكز وفروع بنك الإمارات للطعام، إضافة إلى ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي فردياً ومؤسسياً، من خلال عقد شراكات مستدامة مع المؤسسات المعنية بقطاع الفنادق والضيافة وإنتاج وبيع الأغذية في الدولة، وتكريس قيم الاستدامة من خلال تطوير وعي مجتمعي بأهمية المحافظة على مواردنا من الاستنزاف.

كما يهدف البنك إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي من خلال إشراك كافة فئات المجتمع في برامج وحملات ومبادرات البنك، إضافة إلى تعزيز العمل التطوعي من خلال تشجيع الناس على الانخراط في برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة.

شراكات استراتيجية

ويحرص بنك الإمارات للطعام على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات التي تدعم مجال عمله، وذلك استكمالاً للهدف الذي أُسس من أجله وهو ترسيخ قيمة إطعام الطعام وجمعه وإيصاله إلى الأسر المستحقة، ضمن إطار مؤسسي مستدام، ويعتبر أول بنك طعام في الإمارات، وتشرف بلدية دبي على ضمان سلامة الغذائية من خلال الرقابة على المعايير المستخدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في جميع خطوات استلام ونقل وتخزين وتوزيع الأغذية، كما تشرف البلدية على إدارة وتشغيل بنك الطعام، وتقوم بدعم العمليات التشغيلية للبنك والإشراف عليها من خلال متابعة عملية جمع الطعام وضمان حفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة التي سيتم توفيرها في مواقع عدة بدبي، وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتبعة، وتدريب المتطوعين على آليات حفظ وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة وتوفير دليل إرشادي للمؤسسات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية حول معايير الصحة والسلامة الغذائية.

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