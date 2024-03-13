انطلاق منتدى الفجيرة التاسع 6 رمضان

المصدر: الفجيرة- وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الفجيرة الرمضاني، انطلاق فعاليات النسخة التاسعة التي تنظمها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة غبشة في السادس من شهر رمضان المبارك تحت شعار «نحو مجتمع مستدام».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقد أول من أمس عبر منصة «زووم»، بحضور الدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، والدكتورة بدرية الظنحاني مديرة المنتدى، والمستشارة القانونية موزة مسعود المطروشي المنسق العام للمنتدى، وعذراء غازي فيصل مديرة مؤسسة غبشة، وجاسم المراشدة رئيس فريق عطاء التطوعي، وعضوتي اللجنة، الإعلامية وعد خالد، والمستشارة نهى ناهض.

وقال خالد الظنحاني إن المنتدى يهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية والسلوكية بين الأفراد لتصبح جزءاً من الشخصية الإماراتية المعاصرة، وخلق حوارات فاعلة وبنّاءة بين أبناء الوطن من خلال استعراض القضايا المجتمعية والتوجهات الوطنية للارتقاء بمجتمع الدولة وترسيخ مبادئ الاتحاد واستكمال مسيرة البناء والنهضة. وأشاد الظنحاني بالدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للمبادرات الثقافية والمجتمعية التي تخدم الوطن والمواطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.

وأوضحت الدكتورة بدرية الظنحاني أن برنامج المنتدى يتضمن 5 جلسات حوارية، تناقش عدداً من المواضيع والمحاور المجتمعية، أهمها، «صناعة الأمل.. استدامة لحياة أفضل»، و«السعادة الأسرية»، و«الشخصية الإماراتية ركيزة أساسية»، و«الأبناء أمانة ومسؤولية» و«زايد رمز العطاء والإنسانية».

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