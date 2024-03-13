«حمدان للعلوم الطبية» تطلق جوائزها التربوية

المصدر: دبي ـ وام

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق الجوائز التربوية للدورة 2024/ 2025 على المستوى المحلي، وعن بدء تلقي طلبات الترشح عبر موقعها الإلكتروني وذلك تحت شعار «سباق التميز يحتاج إلى المتميزين».

وأعرب معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن فخره بإطلاق جوائز الدورة الجديدة للمؤسسة تحت شعار مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «سباق التميز يحتاج إلى المتميزين»، والتي تبرز أهمية التميز والإبداع في التطور والارتقاء لا سيما في قطاع التعليم والذي يعد الأساس الذي يُبنى عليه تميز المجتمع.

وأضاف معاليه أن مؤسسة حمدان وهي تطلق هذه الحزمة من الجوائز فإنها تستمر في صنع الفرص لاكتشاف المتميزين وتشجيع المتفوقين والمبدعين ودعمهم بكافة الإمكانات المعرفية والمهارية وضمان استمرار تميزهم مستقبلاً.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: يُسعدنا أن نفتح باب الترشح لجوائز مؤسسة حمدان للعلوم الطبية والتربوية المحلية دورة 2024 - 2025، والتي من خلالها نهدف إلى تكريم المتميزين من الطلاب والتربويين والمؤسسات. وقد عملت المؤسسة منذ إطلاق هذه الجوائز على تطويرها وإضافة فئات جديدة وإجراء التعديلات النوعية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى ترقية أدوات التحكيم. وندعو الفئات المستهدفة إلى الاستفادة من هذه الفرصة والترشح للجائزة وتقديم ملفاتهم للفوز بالجائزة».

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