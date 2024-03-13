انطلاق مبادرة «خطوة حياة» لتعزيز تواصل أهالي دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع فرجان ومؤسسة الجليلة، عن إطلاق «خطوة حياة»، وهي مبادرة مجتمعية رياضية تحمل شعار «أنت تمشي يعني فريجك يمشي»، وذلك في إطار السعي لنسج خيوط التواصل والمودة بين أهالي دبي خلال شهر رمضان الفضيل.

وجاء إطلاق الفعالية بدعوة السكان لاختيار فريجهم والمشاركة في تحدي المشي، حيث تُضاف خطوات المشاركين إلى مجموع خطوات فريجهم، وينال الفريج صاحب أكبر عدد خطوات بنهاية الشهر الفضيل التكريم، ويُخصص ريع التحدي لدعم أصحاب الهمم.

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أهمية «خطوة حياة» في تعزيز الروابط الاجتماعية والصحية بين سكان الفرجان، مؤكدة أن الفعالية تتماشى مع أهداف «فرجان دبي» الرامية إلى بناء مجتمع ديناميكي ومتماسك.

وقالت: «هذه المبادرة ليست مجرد فعالية رياضية، بل هي فرصة لتعزيز التواصل الاجتماعي والرياضي بين سكان الحي الواحد، ودعوة لكل فرد في المجتمع ليكون جزءاً من هذه الحركة الملهمة» واتباع سلوك صحي وجعله عادة يومية، كما أضافت أن المشاركين مدعوون للتسجيل في برنامج «ستيبي» لتتبع خطواتهم، وفي نهاية التحدي، يتم تكريم الفريج الفائز بجوائز قيمة.

وتسعى «دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة الجليلة» من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي البيئي والصحي والمشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تعكس العادات والتقاليد الغنية للمجتمع الإماراتي، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران، ونشر التوعية بين أهالي المنطقة بما يخص البيئة والصحة والفعاليات المجتمعية، وتوفير معلومات تهم القاطنين، وترسيخ العادات والتقاليد عبر إشراك أهل الفريج بالاحتفالات والمناسبات الشعبية.

وتعد فرجان دبي مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة.

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