«كهرباء دبي» ترعى جائزة دبي الدولية للقرآن

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها البلاتينية للدورة الـ27 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تعد من أكبر الجوائز والمسابقات القرآنية على مستوى العالم، وتشارك فيها سنوياً نخبة من أبرز العلماء والدعاة وحفظة القرآن الكريم، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وذلك جرياً على عادتها في كل عام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «باتت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحمد الله وتوفيقه، من أبرز الجوائز على مستوى العالم التي تُعنى بتعزيز روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، وتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه الدين الإسلامي الحنيف القائم على الخير والتسامح والتعاضد، حيث تعكس الجائزة صورة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاهتمام بالقرآن الكريم ورعايته وتكريم حفظته، وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية والإسلامية السمحة في نفوس أفراد المجتمع».

وأضاف معاليه: «حرصت الهيئة على رعاية فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكریم منذ انطلاقتها لدورها العظيم في خدمة كتاب الله تعالى، ونشر الثقافة الإسلامية، وإبراز الوجه الحضاري والإسلامي لدولة الإمارات، وتشجيع المجتمعات الإسلامية حول العالم على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتجويد، لا سيما في شهر رمضان المبارك، شهر العبادات والفضائل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونثمّن جهود القائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في تكريم الشخصيات والجهات المتميزة في خدمة الإسلام حول العالم، ودعم الموهوبين من شتى بقاع الأرض من حفظة كتاب الله، وإبراز تميز دولة الإمارات في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتكريم أهله».

من جانبه، قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية ـ رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «نعتبر شراكة الجائزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي شراكة استراتيجية تصب في خدمة فعاليات وأنشطة دبي الكبرى».

وأضاف: «تعتبر جائزة دبي الدولية القرآن الكريم، إحدى أهم فعاليات دبي الكبرى التي تقام خلال شهر رمضان المبارك ولا شك في أن رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي هامة بالنسبة لنا في الجائزة وقد بدأت هذه الرعاية منذ بدايات تأسيس هذه الجائزة وانطلاقتها قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً، موجهاً الشكر لإدارة الهيئة للحرص على استمرار التعاون بين الطرفين».

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