«الهلال الأحمر» تجهز 1.5 مليون صندوق «كسر صيام»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعبئة وتغليف مليون و500 ألف صندوق «كسر صيام» لتوزيعها في رمضان، بالتنسيق مع مراكزها المنتشرة على مستوى الدولة وفي مواقع التوزيع .

وقالت الهيئة عبر فيديو نشرته أمس في منصة «إكس»، إن المبادرة توزيع صناديق «كسر صيام» يتم تنظيمها العام الخامس عشر على التوالي، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم الفئات المستهدفة من حملاتها الموسمية.

وأوضحت أن توزيع الصناديق سيتم بمشاركة متطوعين وسيتم توزيعها في مراكز الهيئة وفي المنافذ الحدودية والمستشفيات الحكومية ومحطات أدنوك للتوزيع وتقاطع الإشارات الضوئية.

وأشار إلى أن قيمة المساهمة بوجبة «كسر الصيام» الواحدة، تبلغ 5 دراهم، ويمكن التبرع بها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة(www.emiratesrc.ae) أو مواقع تسلم التبرعات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.

ودعت الهيئة المحسنين والمتبرعين إلى مواصلة دعمهم وتجاوبهم مع حملتها الرمضانية لتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، مشيرة إلى أنها خصصت العديد من المواقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، وخاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات المصرفية والرسائل النصية، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

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