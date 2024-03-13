«تاكسي دبي» تتعاون مع «إينوك» لتزويد مركبات أسطولها بالوقود

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت شركة تاكسي دبي، اتفاقية تعاون مع مجموعة إينوك، تهدف إلى تزويد مركبات أسطول تاكسي دبي المكون من 7800 مركبة بخدمات تعبئة الوقود المتنقلة والآمنة والمؤتمتة، وذلك تأكيداً على جهود الشركة في رفع الكفاءة التشغيلية لأسطولها وترشيد النفقات وتوفير البيانات التفصيلية وتطوير عمليات التزود بالوقود عبر خدمات متطورة معززة بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية ستعمل إينوك على توفير خدمات تعبئة الوقود لكافة مركبات أسطول تاكسي دبي بما فيها مركبات الأجرة وتاكسي المطار ومركبات الليموزين ودراجات التوصيل.

ووقع الاتفاقية في مقر مجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، ومنصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي.

وأكد منصور رحمه الفلاسي أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع مجموعة إينوك الرائدة في قطاع الطاقة، حيث تمثل الاتفاقية خطوة إضافية للشراكة بين الجانبين تضمن تقديم حلول مبتكرة وخدمات رائدة لتزويد كافة مركبات أسطول الشركة بالوقود.

بدوره، قال سيف حميد الفلاسي: «يسرنا تعزيز شراكتنا مع شركة تاكسي دبي، وهي الشراكة المتواصلة منذ ما يزيد على 25 عاماً والتي تؤكّد التزام الطرفين بتحقيق التميّز التشغيلي. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في هذا القطاع، فإن حلولنا المبتكرة على غرار منصة «إينوك لينك» لتوصيل الوقود ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) تتيح لشركائنا وصولاً غير مسبوق إلى رؤية شاملة لحلول التزوّد بالوقود.

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