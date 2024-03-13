«بيت الخير» و«تداوي» يعالجان 200 مريض

المصدر: دبي- رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير أمس عن مبادرة إنسانية جديدة تتعاون بموجبها مع كل من مستشفى تداوي في دبي، وإذاعة نور دبي، لتوفير العلاج لأكثر من 200 حالة خلال شهر رمضان المبارك، بكلفة 10 ملايين درهم، عبر برنامج إذاعي يتم بثه خلال الشهر الكريم ويحمل اسم «تداوي».

ويبث البرنامج الذي يقدمه الإعلامي خليفة الفلاسي عبر أثير نور دبي، ويستضيف علي صالح من جمعية بيت الخير، من الساعة 9.30 إلى الساعة 11 مساء كل يوم، لجمع التبرعات للحالات المرضية التي تحتاج إلى علاج عاجل، وتلك التي تعاني أمراضاً مزمنة ومستعصية.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: «سوف يستقبل المستشفى الحالات المرضية الإنسانية التي يتم عرضها في البرنامج، ويتم فحصها وتوفير العلاج الكامل لها، وسيستضيف البرنامج أطباء من مختلف التخصصات للتوعية بالأمراض والسلوكيات الصحية، خصوصاً السلوكيات المتعلقة بالصحة والصوم في شهر رمضان.

وأشار ناصر إلى أن»تداوي«حريص على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخيرية في الدولة، لتقديم الفحص الطبي والعلاج للحالات المرضية المستحقة، ضمن مبادراته الإنسانية.

من جانبه، قال عابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير»إن الجمعية ستستقبل الحالات المرضية المحتاجة للمساعدة، وسيتم التدقيق على مدى استحقاقها للدعم، ثم يتم إحالتها للعلاج في المستشفى. وذكر أن هذا التعاون يأتي من منطلق الثقة الكبيرة في الكادر الطبي بمجموعة التداوي، والحرص على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى المحتاجين.

وأكد العوضي أن القطاع الصحي يشكل أحد أهم القطاعات التي يستهدفها العمل الخيري والإنساني بالدولة، ويأتي هذا البرنامج الإذاعي ليسهم في تحقيق أهداف الجمعية في دعم ذوي الدخل المحدود صحياً والمحافظة على سلامتهم، وتخفيف أعباء العلاج عليهم وعلى أسرهم.

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