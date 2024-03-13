حريز المر لـ« البيان »: برامج «تنمية المجتمع» تعزّز الترابط الأسري وترسّخ قيم التسامح

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أفاد حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن الهيئة تطلق حزمة من المبادرات ضمن أجندة برامج وأنشطة حملة «رمضان في دبي»، التي تستمر على مدار أيام الشهر الفضيل في مدينة دبي ومنطقة حتا عبر مجالس الأحياء والمراكز المجتمعية التابعة للهيئة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز الترابط الأسري وترسيخ قيم التسامح.

وأوضح أن دبي مركز عالمي للفعاليات الرسمية والوطنية والمجتمعية، ورمضان جزء أصيل من احتفالاتنا المجتمعية والدينية، مشيراً إلى أن الهيئة ستحرص على تزيين مجالس الأحياء والمراكز المجتمعية بما يتلاءم مع الشهر الفضيل ويدخل البهجة قلوب المواطنين والمقيمين وزوار إمارة دبي، كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم عدد من المحاضرات والجلسات الحوارية الدينية والأسرية والاجتماعية وتهدف إلى استثمار روح الترابط الاجتماعي والأسري التي يتميز بها الشهر الفضيل.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، حرص الهيئة على تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ دور ومسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة لحماية هذا الاستقرار، وتحسين ممكنات وبرامج حماية الأسرة وترسيخ دعائم التماسك الأسري . وأوضح أن مسؤوليات الهيئة تتضمن الارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية في دبي، وتعزيز التلاحم بين فئات المجتمع، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين بالهوية الوطنية، وتفعيل دور الإماراتيين في المجتمع.

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