مركز فاطمة بنت مبارك للأورام يعالج 3000 مريض

المصدر: أبوظبي- البيان

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يحتفل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، بمرور عام على افتتاح مركز فاطمة بنت مبارك الرائد على مستوى المنطقة في علاج الأورام.

ومنذ افتتاحه في شهر مارس من العام الماضي يواصل المركز إيقاد شعلة الأمل في قلوب المرضى مدفوعاً بمنهجية رعاية تقوم على التعاطف والتميز الطبي، وتقديم الحلول العلاجية السباقة للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وقدم مركز فاطمة بنت مبارك خلال العام الأول لافتتاحه خدماته إلى أكثر من 3000 مريض جديد، في حين استقبل حتى الآن نحو 30 ألف زيارة، وقدم ما يقارب 6000 فحص شعاعي، و6500 علاج كيميائي، وأكثر من 7000 فحص تصوير.

مستوحى من مركز تاوسيج لعلاج الأورام في كليفلاند كلينك الذي يعتبر واحداً من أفضل مراكز العناية الأورام في الولايات المتحدة، يقدم مركز فاطمة بنت مبارك نهجاً متعدد التخصصات لرعاية مرضى الأورام، ابتداءً من الفحص والاختبار التشخيصي إلى العلاجات الإشعاعية المتقدمة والعلاجات الخلوية الدقيقة. ويواصل هذا في غرس الأمل والرحمة، وتحقيق التميز الطبي في جميع مراحل رحلة المريض لتحسين نتائجه وجودة حياته.

وقال الدكتور ستيفن غروبماير رئيس معهد طب الأورام وأمراض الدم في معهد الأورام بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «أظهر مركز فاطمة بنت مبارك خلال أول عام على افتتاحه مستويات لافتة من التميز في تقديم الرعاية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وهو ما يجسد التزامنا الدؤوب بالارتقاء بمستويات رعاية الأورام على مستوى المنطقة، ويقدم دلالة على كفاءة التعاون في قطاع الرعاية الصحية الذي رسخ منهجيتنا في تقديم الرعاية متعددة التخصصات ومكننا من مواصلة مساعينا للتصدي لمختلف الأورام.

وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، نحرص في المركز على وضع المرضى وأسرهم على رأس قائمة أولوياتنا ومحوراً لكل ما نقوم به».

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