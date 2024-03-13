«دبي القابضة» تعلن عن مبادرتها الرمضانية «هبة في محلها»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي القابضة، عن إطلاق مبادرتها الرمضانية تحت عنوان «هبة في محلها» بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع.

وتهدف مبادرة دبي القابضة «شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، والتي لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم» إلى إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة وتقديمها كهدايا متميزة وفريدة لأكثر من 8000 عامل و500 أسرة من ذوي الدخل المحدود تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع دبي القابضة للترفيه، ودبي القابضة للعقارات، ودبي القابضة لإدارة الأصول، ودبي القابضة لأصول الضيافة، ومجموعة جميرا، ودبي لإدارة المجمعات، ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى الشريكين الداعمين أزاديا ومجموعة أباريل، والشريك التنفيذي جومبوك، حيث ستقوم مجموعة من المتطوعين بتجميع، وتعبئة، وتوزيع منتجات وسلع جديدة مقدمة من الشركات التابعة لدبي القابضة والعديد من علامات التجزئة التابعة لأزاديا ومجموعة أباريل.

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة: «تجمع مبادرتنا الرمضانية «هبة في محلها» بين الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث نسعى من خلالها إلى إثراء حياة فئة العمال والعائلات ذات الدخل المحدود. وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: سيتم تخصيص عدد من الهدايا من مختلف مستلزمات العيد التي تم اختيارها بعناية وتوزيعها على 700 شخص من الأطفال والشباب من فئة القُصَّر.

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