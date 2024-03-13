شرطة الشارقة تجدد 242 مركبة منتهية الصلاحية عبر مبادرة «الخصم الدائم»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الشرطة تعمل على معالجة الازدحام المروري في بعض التقاطعات عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نشر 48 كاميرا في تقاطعات داخل مدينة الشارقة، إضافة إلى التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة من خلال لجنة مشتركة تعمل على دراسة الطرق والتقاطعات الأكثر ازدحاماً، وذلك من أجل إيجاد الحلول الناجعة لها، حيث قدمت اللجنة التي تجتمع أسبوعياً خلال العام الماضي 38 مقترحاً تم تطبيقها، كما أن هناك غرفة تحكم مشتركة مع هيئة الطرق بالإمارة يتم من خلالها مراقبة الطرق والتقاطعات المرورية ومعابر المشاة، وبالتالي تعمل الهيئة على إجراء التعديلات البسيطة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري في المناطق الساخنة، لافتاً إلى أن مبادرة «الخصم الدائم»، التي أطلقت في أبريل الماضي تم خلالها تجديد 242 ألف مركبة منتهية الصلاحية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمجال المروري، فإن شرطة الشارقة حققت انخفاضاً كبيراً في مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل مئة ألف نسمة من السكان مقارنة بالعام الماضي بنحو (16 %)، وبمعدل (1.86) لكل مئة ألف نسمة من السكان، ويرجع ذلك إلى التوجه ‏الاستراتيجي في تطبيق إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة معايير السلامة المرورية على كافة الطرق.

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