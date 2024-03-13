صفر للبلاغات «المجهولة» في مركز شرطة الفقع للعام الخامس توالياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، أن مركز شرطة الفقع يمتلك فريق عمل متميزاً يسعى بشكل مُستمر لضمان استدامة مستوى الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، ما ساهم في تسجيله وللعام الخامس على التوالي، نتيجة صفر في البلاغات المُقلقة المجهولة وصفر في البلاغات المرورية المجهولة، وصفر في قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى».

وأضاف اللواء علي غانم، أن هذه النتائج تعكس المستوى الاحترافي لمركز شرطة الفقع في تنفيذ خططه الأمنية وحرصه على تغطية كافة المناطق، وتعزيز التواصل الفعّال والمستمر مع المجتمع والشركاء من مختلف الجهات، الأمر الذي ساهم في استدامة مستوى الأمن والأمان وتحقيق مؤشرات أداء المركز التي بدورها تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الفقع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد سعيد هلال الخييلي مدير مركز شرطة الفقع، والعقيد أحمد محمد المهيري، نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد سعيد الكتبي، نائب مدير مركز الفقع، وعدد من الضباط.

المبادرات

واطلع اللواء علي غانم، على مستوى تنفيذ المبادرات والنتائج المُتعلقة بالمركز منها مبادرة «أمن العزب» ودورها في دعم المؤشرات التنافسية الخاصة بنسبة الشعور بالأمان، ومبادرة «تجول بأمان» والتي تستهدف السياح والجمهور خلال المواسم السياحية في منطقة البحيرات والمناطق التي تقع ضمن اختصاص المركز، حيث قام المركز بعمل نشرات توعوية بلغات عدة ونصائح وإرشادات عن كيفية القيادة في المناطق الرملية والوعرة، وتوفير رافعة على مدار 24 ساعة في منطقة البحيرات للاستجابة السريعة.

واستمع اللواء علي غانم، إلى شرح يوضح نتائج وإحصائيات قسم التسجيل المروري، والحملات المرورية التوعوية التي ينفذها المركز في منطقة اختصاصه، ونتائج قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، والشؤون الإدارية.

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