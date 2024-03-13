انطلاق منافسات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت الليلة منافسات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في دورتها الـ 27 ، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستمر فعالياتها حتى 13 رمضان 1445هجرية، بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وذلك بمشاركة نحو 70 دولة وجالية إسلامية من أنحاء العالم.

بدأت فعاليات المسابقة بعد صلاة التراويح، حيث تسابق اليوم ستة متنافسين أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الحفظ برواية حفص عن عاصم وهم كل من: الأمين موسى من الكاميرون، معاذ بن محمد راضي من ماليزيا، عبدالله جمال حسين البيراوي من الأردن، أحمد خبيب ساهي من إيطاليا، محمد حسان أشرفسور مالي من موريشيوس، مظاهر شعيب بيطو من الفلبين.

وتقدم الجائزة مجموعة من الهدايا للجمهور في ختام الفعاليات اليومية للمسابقة القرآنية، ويتم السحب عليها بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز