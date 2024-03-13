الطقس المتوقع من الأربعاء 13 إلى الأحد 17 مارس

المصدر: البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وفي ما يلي الطقس المتوقع:

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر صباحاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج صباحاً غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً - ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي في بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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