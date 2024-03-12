دبي تقدم لسكانها وزوارها مجموعة من التجارب الاستثنائية في شهر رمضان المبارك

المصدر: البيان

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تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية خلال شهر رمضان عبر جدول فعاليات غني بالتجارب والأنشطة الثقافية الفريدة من نوعها، ضمن فعاليات حملة "رمضان في دبي" هذا العام، حيث تتحول المدينة إلى وجهة للاحتفالات المبهجة بقدوم الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

ويأتي إطلاق حملة "رمضان في دبي" استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجه بإطلاق حملة "رمضان في دبي" الرامية إلى لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حملة "رمضان في دبي" ، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة في الفترة من 10 مارس وحتى عيد الفطر، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاجتماع معاً والاستمتاع باحتفالات ليس لها مثيل على مستوى العالم.



وتنبض مدينة دبي بالحياة لتمنح السكان والزوار فرصة قضاء أسعد اللحظات معاً في كل ركن من أركان المدينة التي تتألق باحتفالات وتجارب استثنائية خلال شهر رمضان المبارك. ولخلق ذكريات لا تُنسى، يمكن لمواطني أكثر من 200 جنسية المشاركة في هذه الاحتفالات الفريدة في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم دبي تشكيلة واسعة من وجبات الإفطار والسحور والأسواق الرمضانية الخارجية وفعاليات الترفيه العائلي والفعاليات المجتمعية والتجارب الثقافية وتجارب الإقامة الفندقية للأشخاص من جميع الأعمار، مما يعزز روح التعاون والتواصل المجتمعي تماشياً مع قيم الشهر الكريم.



وتعليقاً على حملة "رمضان في دبي" لعام 2024، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة: "يعد شهر رمضان مناسبة مثالية لمشاركة أسعد اللحظات مع الأهل والأصدقاء. وفي ظل جدول فعاليات مزدحم بالتجارب المتنوعة، يقدم رمضان في دبي للأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات فرصاً لا حصر لها لاحتضان تجارب جديدة والاستمتاع بثقافة دبي وتراثها الغني في هذا الشهر الكريم. ونحن نرحب بالجميع للمشاركة في الأجواء المبهجة التي تقدمها المدينة، وتجربة كل ما هو أصيل وفريد من نوعه والاحتفالات النابضة بالحياة والأنشطة والفعاليات والمأكولات الاستثنائية خلال شهر رمضان المبارك".

الفعاليات الترفيهية الرمضانية

تقام عروض الألعاب النارية الساعة 10:00 مساءً في الفترة من 15 وحتى 17 مارس ومن 29 وحتى 31 مارس في كل من بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، ومن 22 وحتى 24 مارس في السيف ومن 5 وحتى 7 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول.

ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية، ستقوم وسائل الترفيه التقليدية مثل المسحراتي وعازفي العود والقانون بإسعاد زوار مناطق السيف وممشى الخوانيج وبلوواترز خلال عطلات نهاية الأسبوع. وستظهر شخصيتا مدهش ودانة المحبوبتان لدى الأطفال طوال الشهر الكريم في مردف سيتي سنتر وديرة سيتي سنتر وسيركل مول وابن بطوطة مول.

نكهات رمضان

تشتهر دبي بكونها واحدة من أبرز وجهات تناول الطعام على مستوى العالم، وتقدم المدينة مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار والسحور اللذيذة والتي يمكن للضيوف الاستمتاع بتناولها في أجواء رمضانية أصيلة سواء داخل المطاعم أو في الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، مع تشكيلة واسعة وشهية من المأكولات المحلية والعالمية.

ويقدم مهرجان "مأكولات الشارع في رمضان" أجواء مجتمعية نابضة بالحياة لاستكشاف النكهات المحلية والاستمتاع بالطقس اللطيف في الليل مع العائلة والأصدقاء. وتقام الدورة الثانية من المهرجان في منطقة الكرامة من 22 مارس وحتى 7 أبريل.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتناول وجبات الإفطار اللذيذة في المطاعم الموجودة داخل الفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك بالم كيتشن في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي، ومواي في سوفيتل دبي النخلة، وميناز كيتشن في منتجع ومارينا ذا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وأكوا في جيه دبليو ماريوت ماركيز، وليفل 42 في شانغريلا دبي، وسو أبتاون دبي وميليا ديزرت بالم.

ويتيح تطبيق "Everything App" من "كريم" لسكان دبي وزوارها حجز باقات الإفطار مسبقاً من خلال خدمة DineOut في أكثر من 150 وجهة، بما في ذلك مطعم جونز داون تاون دبي، والإفطار في التراس الموجود بين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، ومجلس السلطان في جميرا زعبيل سراي. ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الترويجية التي تتراوح بين 15 و40 بالمئة على فواتير تناول الطعام في جميع الوجهات، إلى جانب عروض ترويجية إضافية بنسبة 30 بالمئة على خدمة "هلا تاكسي" عند الانتقال من وإلى وجهات تناول الطعام.



خيام رمضانية



تقدم الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء دبي لسكان المدينة وزوارها أجواءً رائعة وأصيلة تتماشى مع روح الشهر الكريم، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من خيارات الإفطار والسحور، بدءاً من الأطباق العربية التقليدية وحتى المأكولات العالمية المتنوعة التي يمكن التلذذ أثناء الاستماع إلى عازفي العود.



ويمكن للضيوف الاستمتاع بالإطلالات الجميلة والأجواء المميزة في كل من "حديقة رمضان" في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي أو "التراس بين الأبراج" في فندق جميرا أبراج الإمارات.



تجارب التسوق



توفر وجهات ومراكز التسوق مجموعة رائعة من وسائل الترفيه والعروض الترويجية والجوائز والعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تشتهر بها دبي. ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول خيمة رمضانية كبيرة حيث يمكن للضيوف تجربة الأجواء التراثية وتذوق أشهى المأكولات، بالإضافة إلى سوق رمضان الليلي في Bay By Social. وسيحظى الزوار الذين يتناولون الطعام مع استخدام تطبيق Blue بفرصة الفوز بنقاط Blue وجوائز أسبوعية تصل إلى 5000 درهم، كما يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة العروض الترفيهية المتجولة. ويستقبل مول الإمارات زواره بمجموعة من الفعاليات المتنوعة وزينة رمضان التي تساعدهم على الشعور بأجواء وروحانيات الشهر الكريم. ويشارك مول الإمارات أيضاً في مبادرة إطعام المستقبل، وهي مبادرة للمسؤولية المجتمعية تُقام بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام وتهدف إلى تقليل هدر الطعام عن طريق التبرع بالفائض من الطعام وتوزيعه على المحتاجين.

وتقدم حملة TICKIT 50 نقطة، أي ما يعادل 50 درهماً إماراتياً، للضيوف الذين استمتعوا بتناول وجبة الإفطار ثلاث مرات في ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس أو سيتي ووك. وتستضيف الوجهتان عدداً من الأسواق الرمضانية التي تعرض مجموعة من منتجات الحرف اليدوية إلى جانب العروض الموسيقية والترفيهية. ويطلق سيتي سنتر مردف فرع "سويت كورنر 2.0" الجديد، ويقدم كل من سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة استرداداً نقدياً بنسبة 5 بالمئة على شكل نقاط Share.

ويمكن للمتسوقين أيضاً استكشاف العروض الرمضانية الخاصة في بلوواترز، والاستفادة من العروض الترويجية على أشهر العلامات التجارية في ذا أوتلت فيليدج. كما يمكن لزوار ابن بطوطة مول وسيركل مول الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام وسط أجواء رمضانية رائعة تجسد جوهر الشهر الكريم.

وسيحظى الزوار بفرصة الفوز بجوائز كبرى في السحب الكبير الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة على فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 200000 درهم. وسيتم اختيار 22 فائزاً خلال عطلة عيد الفطر للحصول على جوائز تتراوح قيمتها بين 5000 و15000 درهم. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان وأرابيان سنتر والغرير سنتر ودبي أوتلت مول ولولو سيليكون سنترال ومركز مدن المجتمعي ومركز شروق المجتمعي وباي أفينيو ومركز فيلانوفا المجتمعي ومركز بوابة الخيل المجتمعي وسوق سيرينا ومركز تايمز سكوير ودبي فستيفال بلازا وكراون مول ومرحبا مول والقوز مول وسنترال مول.



عروض الفنادق والمطاعم

تقدم فنادق دبي مجموعة كبيرة من العروض الترويجية الحصرية للعائلات والأصدقاء، بما يتماشى مع أهداف شهر رمضان المتمثلة في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع. ويشمل ذلك عروض الإقامة الفندقية وعروض الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتجارب الإفطار والسحور في مجموعة من أرقى فنادق المدينة، بما في ذلك منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي، وسوفيتل دبي النخلة، وجيه دبليو ماريوت ماركيز، وميليا ديزرت بالم وفنادق جميرا وغيرها. وبالنسبة للعائلات، يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً في منتجع ليغولاند دبي.

وتشمل الفنادق التي تقدم مأكولات وتجارب وعروض خاصة بشهر رمضان، فندق كراون بلازا دبي فستيفال سيتي، وفندق سو/ أبتاون دبي، ومنتجعات حتا وفنادق شانغريلا ومنتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي، وسوفيتل دبي النخلة، ومنتجع ومارينا لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع ومارينا ذا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وفندق باراماونت دبي، ومنتجع ليغولاند دبي، وفندق جيه دبليو ماريوت ماركيز، وفنادق ومنتجعات سنترال، ودوسيت ثاني دبي، وفندق ماريوت الجاف، وفندق وأجنحة هوليداي إن دبي فستيفال سيتي، وفنادق ومساكن حياة بليس دبي، وفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وغراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام، وفندق برج العرب جميرا، وفنادق ومنتجعات جميرا، وفنادق جراند حياة، وفندق ميليا ديزرت بالم، وفندق ميلينيوم بلازا داون تاون.

أنشطة وفعاليات العلامات التجارية العالمية

يوفر شهر رمضان الفرصة لشراء منتجات حصرية تقدمها أشهر العلامات التجارية في العالم مع الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الرائعة في مراكز التسوق والمتاجر والأسواق الرمضانية المتنوعة.

وتقدم علامة ستيلا مكارتني في دبي مجموعة "روز كابسول" الجديدة حصرياً خلال رمضان 2024، كما تكشف فيرساتشي عن مجموعة "ميدل إيست كابسول" الحصرية، ويمكن للمتسوقين أيضاً الحصول على مجموعة من المنتجات الحصرية والاستفادة من العروض الترويجية الرائعة التي تقدمها أفضل العلامات التجارية العالمية مثل ستيف مادن، وديون لندن، وناين وست، وتشارلز أند كيث، وليفل شوز.

الفعاليات

تقدم مدينة دبي مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك. ويمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة عرض ماشا والدب المليء بالمرح والموسيقى والمغامرة في كوكاكولا أرينا يوم 15 مارس. ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالأجواء المميزة لحفل هومايون شاجريان وأنوشيرافان روحاني في دبي يوم 8 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

أبرز الوجهات والعروض الخاصة



يمكن للعائلات صنع ذكريات خاصة طوال شهر رمضان المبارك، مع عدد من أفضل الوجهات التي تقدم عروض خاصة خلال الشهر الكريم في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للكبار والصغار قضاء يوم ممتع في دبي دولفيناريوم، أو التجول في حديقة الزهور "دبي ميراكل جاردن" أو رؤية تماثيل المشاهير داخل متحف مدام توسو في دبي، أو الاستمتاع بزيارة متحف "أولي أولي" للأطفال.



فعاليات وأنشطة رياضية وصحية

تستضيف دبي مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية التي تقام في الهواء الطلق بما في ذلك سلسلة "سكتشرز برفورمانس رن"، حيث يمكن للسكان والزوار الركض أو المشي على مسارات يتراوح طولها بين 3 و16 كيلومتراً في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى سباق دبي هاربور الليلي حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات المشاركة في اختيار مسارات السباق أثناء الاستمتاع بالإطلالات الخلابة.



ويعود كأس دبي العالمي 2024، أحد أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية، إلى مضمار ميدان في 30 مارس، في ما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بيوم رائع في طقس شهر أبريل المثالي ومشاهدة كأس الماسترز للبولو 2024 والذي يُقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من 1 وحتى 6 أبريل.



ويمكن لمحبي الرياضة أيضاً مشاهدة أولى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" من أديداس في كوكاكولا أرينا من 22 وحتى 24 مارس، حيث يتأهل ثمانية فرق تحت 18 سنة إلى النهائيات التي ستقام في برلين في وقت لاحق من العام الجاري.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.Ramadanindubai.ae ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي على @celebratedubai و@Styledbydubai و#رمضان_في_دبي

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