الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في الأردن

المصدر: وام

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واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن البرامج الرمضانية التي تنفذها الهيئة في عدد من دول العالم خلال الشهر الفضيل.

وقام سعادة يوسف عبدالله الهرمودي نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، بتسليم الطرود الغذائية، للأسر المتعففة المسجلة لدى لجنة زكاة وصدقات مليح وذيبان المركزية في العاصمة الأردنية "عمان"، في حين قام متطوعو الفريق بتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة في محافظة المفرق الأردنية، بينما جرى تخصيص عدد من النقاط في شوارع المملكة لتوزيع وجبة كسر إفطار صائم.

وأعرب المستفيدون، عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهلال الأحمر الإماراتي، على الدعم المتواصل للمحتاجين في كافة أنحاء العالم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان.

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