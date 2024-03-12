600 ألف مستفيد من مبادرات «اينوك»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تنظيم سلسلة من الأنشطة المجتمعية لدعم أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال شهر رمضان.

وتنظّم المجموعة مبادراتها الإنسانية السنوية بالتعاون مع متاجر «زووم» وعدد من الجمعيات الخيرية المحلية، بهدف تعزيز الشعور بالتآزر والتضامن ونشر روح التسامح والعطاء بين أفراد المجتمع وموظفي المجموعة.

وعلى غرار كل عام، نظّمت المجموعة خلال الشهر الكريم سلسلة من المبادرات تشمل تعبئة وتوزيع منتجات البقالة، إضافة إلى توزيع صناديق الإفطار على أكثر من 500 ألف مستفيد بالتعاون مع «جمعية الإحسان الخيرية» في إطار حملتها الرمضانية «رمضان أمان»، وإضافة إلى ذلك، ستقوم المجموعة بتخصيص 10 آلاف وجبة إفطار لمساكن العمال و25 ألف مادة غذائية للأسر المحتاجة.

وسيتولى التوزيع متطوعون من مجموعة اينوك في مواقع مختلفة حول دولة الإمارات، وللعام الثاني على التوالي، تستضيف المجموعة أيضاً مبادرة إفطار سنوية مخصصة للمواطنين الإماراتيين المسنين.

ومن خلال التعاون مع جمعية «بيت الخير»، تعود المبادرة السنوية «ملابس» بهدف تشجيع موظفي اينوك على التبرع بالملابس الجديدة والمستعملة لدعم الأسر المحتاجة، كما تتبرع المجموعة بـ1000 أسطوانة غاز من «غاز الإمارات» للعائلات المحتاجة.

إضافة إلى تمكين أفراد المجتمع من التبرع بوجبات إفطار صائم بقيمة (15 درهماً) وزكاة الفطر (25 درهماً) وكسوة العيد (100 درهم)، ولتسهيل القيام بالتبرعات، تتيح الحملة الخيرية هذا العام أيضاً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استخدام رمز الاستجابة السريعة «QR» لإجراء التبرعات، كما سيتم وضع الرمز على جميع فناجين القهوة لدى متاجر «زووم» خلال شهر رمضان.

وتعاونت المجموعة مع مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، ومن خلال هذه المبادرة، يحظى موظفو اينوك بفرصة المشاركة في جلسة صنع مسبحات الصلاة، والتي سيتم تضمينها في صناديق منتجات البقالة التي يتم التبرع بها.

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