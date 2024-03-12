"طرق دبي" تكرم أفضل 100 سائق مركبة أجرة مثالي للفترة حتى الربع الثالث من 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت هيئة الطرق والمواصلات (100) (سائقاً مثالياً) من سائقي مركبات الأجرة من شركات الامتياز، التي تعمل تحت مظلة الهيئة ضمن جائزة التميّز لقطاع مركبات الأجرة، للفترة من بداية عام 2023 ولغاية الربع الثالث من العام ذاته. وقد جرى حفل التكريم في المبنى الرئيس للهيئة وحضره أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ونبيل يوسف آل علي مدير إدارة شؤون السائقين، رئيس فريق متابعة تطبيق جائزة التميز لمركبات الأجرة في الهيئة بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات وممثلي شركات الامتياز لمركبات الأجرة.

وقال أحمد بهروزيان: " استحق كُلُّ السائقين المُكَرَّمين وعن جدارة لقب (السائق المثالي) لنجاحهم في أداء مهامهم بجودة واتقان، والتزامهم بمعايير التميز المقررة للجائزة. حيث تحرص الهيئة على الاستناد إلى آلية تقييم خاصة وذلك وفقاً للإصدار الثاني من سياسة جائزة التميز لمركبات الأجرة التي تتضمن معايير ونقاط أهمها خلو ملف السائق من الشكاوى الصحيحة ضده، وخلو ملفه من المخالفات المرورية، ومن الحوادث المرورية المتسبب فيها السائق نفسه، وكذلك خلو ملفه من مخالفات الجودة. وقد تميزت إجراءات التقييم بالشفافية وذلك من خلال تشكيل (فريق متابعة) ومخاطبة شركات الامتياز لترشيح المتميزين".

وأضاف بهروزيان: "تهدف الجائزة، إلى تطوير خدمات المتعاملين وخلق بيئة تنافسية السائقين والشركات، لرفع مستوى السلامة المرورية والتوعية بها، وإسعاد المتعاملين وتحفيز السائقين وتشجيعهم على التميز والالتزام لتحقيق أعلى معايير الجودة والريادة في تقديم الخدمات بجودة عالية، تعكس المكانة العالمية التي تتبوأها بها إمارة دبي".

وأشاد بهروزيان بالتنافس الكبير بين شركات الأجرة في دبي، وتثني على الجهود المبذولة من جميع الشركات، والتي كان لها بالغ الأثر في تسجيل نموٍّ قياسيٍّ هو الأعلى خلال السنوات الماضية في قطاع مركبات الأجرة عبر جميع قنوات الحجز الإلكتروني، وتأجير المركبات بالساعات، وخدمة (هلا تاكسي). مؤكداً حرص الهيئة على الارتقاء المستمر بخدمات مركبات الأجرة باعتبارها وسيلة حيوية للتنقل اليومي للسكان في إمارة دبي

بدورهم، أعرب السائقون المكرمون عن امتنانهم وسعادتهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعبّر عن اهتمام الهيئة بشركائها في قطاع مركبات الأجرة وتؤكد على توحيد التوجهات لاستدامة إسعاد المتعاملين والالتزام بأنظمة الهيئة والقوانين المرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز