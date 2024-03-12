54.4 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة بالإمارات في 2024 بنمو 5%

المصدر: وام

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توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في العام 2024 "54.4 مليار درهم" مقارنة بـ 14.1 مليار دولار "51.8 مليار درهم" خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5%.

وقال داناك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن شريحة التأمين على غير الحياة، من المتوقع أن تشهد نموا على أساس سنوي في الإمارات بنسبة 5.3% بنهاية العام الحالي، فيما يُتوقع أن تسجل شريحة التأمين على الحياة نموا بنسبة 3.4%.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحافظ شركات التأمين الإماراتية خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في الدولة لا يزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.

وأوضح أن قطاع التأمين الإماراتي استحوذ على 39.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022، بينما استأثرت شريحة التأمين على غير الحياة استحوذت على نسبة 78.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول الخليج، حيث تحظي هذه الشريحة بدعم من تزايد الوعي بين السكان حيال المخاطر الصحية، والحفاظ على الحياة وأهمية الأمن المالي.

وتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.

وذكر أن دولة الإمارات تعتبر من بين أوائل الدول التي تبنت التحول الرقمي، وهو ما قدم فرصا كبيرة لشركات التأمين لتأسيس منظومة إيكولوجية رقمية ضمن القطاع، مشيراً إلى وجود ارتفاعاً تدريجياً في عدد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل تبسيط العمليات التشغيلية وتطوير منتجات مخصصة من شأنها أن تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

ولفت إلى أن التأمين السيبراني يعد أحد المنتجات التي تكتسب زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة استجابة لتصاعد تهديدات الهجمات السيبرانية، حيث تعمل الشركات في الإمارات على تعزيز أجراءات أمنها الإلكتروني ورفع مستوى الوعي بالتأمين السيبراني باعتباره استراتيجية حاسمة لإدارة المخاطر.

وقال العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال"، إن قطاع التأمين في الخليج شهد ارتفاعا في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، مدفوعا بالخطط الاستراتيجية التي وضعها المشغّلون من أجل توسيع نطاق حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والإجراءات التنافسية.

وأضاف أن شركات التأمين في الإمارات تتطلع للاستثمار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبلوكتشين في عمليات تطوير المنتجات والارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز الرصد اللحظي للمطالبات والحد من المطالبات الاحتيالية، بالإضافة إلى الاهتمام بصفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الصادرة ضمن منطقة الشرق الأوسط من لاعبين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اهتمام من قبل لاعبين استراتيجيين لدخول اسوق الخليج.

وتوقع داناك استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في الإمارات في المرحلة المقبلة، مع زيادة التركيز على إبرام الشراكات التعاونية مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل خلق نماذج جديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

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