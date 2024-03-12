مسؤولو حكومة عجمان: ملتزمون برؤية 2030 لتعزيز النهضة

المصدر: عجمان - وام

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قال مسؤولو الدوائر والهيئات الحكومية في عجمان، إن «رؤية عجمان 2030»، تعد ترسيخاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تحقيق ازدهار ورفاهية الإمارة، وجعلها من أفضل مدن العالم في جاذبية العيش والاستثمار، وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وأكد المسؤولون التزامهم الكامل بمبادئ الرؤية لتعزيز نهضة الإمارة، والمضي نحو قمم جديدة من الإنجازات في المجالات كافة، والحرص على تحقيق توجيهات الرؤية وخططها الطموحة، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، إن إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رؤية عجمان 2030، يعد ترسيخاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والتي تأتي في سياق تحقيق توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون الدولة في مقدمة دول العالم.

وأضاف: «تضمنت رؤية عجمان 2030 مبادئ، من شأنها تحقيق ازدهار ورفاهية الإمارة، وجعلها من أفضل مدن العالم في جاذبية العيش والاستثمار، وتحقيق جودة الحياة في جميع مجالاتها لجميع فئات المجتمع، إلى جانب تعزيز الاستدامة والجاهزية للمستقبل والاستباقية في مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات بمرونة عالية وبطرق ابتكارية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، إن «رؤية عجمان 2030» تمثل مرحلة جديدة، تستكمل من خلالها إمارة عجمان مسيرة تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة، وإن الإمارة ماضية بخطوات واثقة وخطط مدروسة بعناية ومتناغمة مع الرؤية الوطنية، نحو قمم جديدة من الإنجازات والتحديات، التي لا تعرف المستحيل لترفع سقف طموحاتها إلى عنان السماء.

من جهته، أشاد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، بإطلاق «رؤية عجمان 2030»، مؤكداً أن إمارة عجمان تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة حضارية جديدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة وفكرها الحكيم وأهدافها السامية في تحقيق رفاهية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.

وقال: «تجسد «رؤية عجمان 2030» مبادئ الإنسانية والتنمية الاجتماعية، التي تعزز رفاهية الإمارة وتحقق سعادة المجتمع بكل أطيافه، وتركز على تنمية أفراده، وتؤكد ترسيخ التواصل والترابط الاجتماعي، وتلبي تطلعات الأفراد في تيسير سبل التواصل والتآلف والتحاور». وأفاد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بأن رؤية عجمان 2030 تشكل مشروعاً طموحاً، يستند إلى رؤية استشرافية حكيمة وفكر استراتيجي شامل لتوجيه الجهود وتوحيد الطاقات، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من دفع عجلة الازدهار الاقتصادي، وضمان الاستدامة المالية، والتطوير والابتكار في شتى أنحاء الإمارة نحو بناء مدينة المستقبل المتقدمة والمستدامة، التي تنهض بسواعد أبنائها، وتحقق أهداف وطموحات الجميع.

وقالت الدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن رؤية عجمان 2030 تعد استمراراً لنهج قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية وجزءاً مهماً من طموح دولة الإمارات في صناعة الريادة والتميز على مستوى العالم، مؤكدة أن محاور هذه الرؤية تواكب التطور التكنولوجي، وتركز على رأس المال البشري الذي يعد أغلى الموارد.

وقال إسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة: «تجسد رؤية عجمان 2030 حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة كافة في الإمارة، والسعي الدؤوب لتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل فئات المجتمع، وصناعة مستقبل واعد للأجيال القادمة».

بدوره، أكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، أن إطلاق «رؤية عجمان 2030» يمثل بداية فعّالة لفصل جديد من التطوير والازدهار، حيث تعد خريطة طريق لرؤية رائدة تشكل مستقبل الإمارة، مضيفاً: «تأتي رؤية عجمان 2030 شاهداً على التفاني في تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على التراث الثقافي، وتحقيق تطوير اقتصادي اجتماعي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين».

وأكد عبدالله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن «رؤية عجمان 2030» تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً ونماء للإمارة، وتمثل مرحلة جديدة وضمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد لمواصلة النجاحات، والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها، وترسم المسار الاستراتيجي للأعوام المقبلة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ما يعزز الاستعداد للمستقبل ويرفع قدرات كافة القطاعات، بما يلبي طموح الإمارة.

من جهته، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن القيادة الحكيمة تسعى لضمان سعادة كل فرد في الإمارة، وأنها عملت على تضمين الرؤية ما يلمس الجميع أثره، مشيداً بالرؤية الثاقبة والخطط الطموحة الساعية لتكامل وتكاتف الجهات والدوائر والمؤسسات العاملة في إمارة عجمان. وثمن عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، رؤية عجمان 2030، التي تعد بمثابة أساس للحفاظ على مكتسبات الحاضر واستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً وابتكاراً تحت راية قيادة رشيدة تحرص على توفير المقومات النوعية، لتعزيز تفرد الإمارة في المجالات كافة، ووضعها على خريطة التنافسية العالمية وتعزيز مكانتها الريادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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