الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، بقدوم الشهر الكريم، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية العظيمة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الرخاء والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي.

كما حضر الاستقبال الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين، رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

وتمنى المهنئون لسموهما دوام الصحة والعافية، ودعوا الله أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والتقدم والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

كما استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس بقصر سمو الحاكم، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين في شرطة الإمارة، وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وضباط إدارة الدفاع المدني، الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل سمو ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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